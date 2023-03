Saiu a “Netflix” do mundo fitness

Uma espécie de “Netflix” do mundo fitness

O Personal Virtual – app de saúde integrativa que une educadores físicos, nutricionistas e psicólogos – lançou dentro de sua plataforma. Com a novidade, os alunos cadastrados terão acesso exclusivo a vídeo aulas completas com diferentes temáticas do mundo fitness, envolvendo exercícios e alimentação.

“A ideia é facilitar ainda mais a vida dos alunos. Nós já temos vídeos explicativos dos treinos, mas agora será um novo canal com conteúdos mais longos e mais específicos, com aulas completas e diversificadas – como por exemplo, aula de yoga, alongamento, e outras modalidades É como se a pessoa estivesse realmente dentro de uma aula na academia, mas de forma virtual”, explica José Corbini, personal trainer e sócio-fundador do Personal Virtual.

Alguns desses vídeos serão gratuitos para todos, mas outros estarão liberados apenas para quem possua algum plano disponível no Personal Virtual.

Na visão de João Augusto F. Gouvêa, também sócio-fundador da plataforma, esse passa a ser mais um grande diferencial do aplicativo. “Além dos vídeos que explicam como cada exercício deve ser executado, teremos vários conteúdos complementares. Ou seja, é uma dinâmica parecida com a de quem frequenta presencialmente uma academia, que em geral é fazer o treino de musculação e depois pode participar de outras aulas”, comenta ele.

App tem foco multidisciplinar e cresceu na pandemia

O app começou a operar no início de 2017. “Nosso investimento inicial foi zero, começamos apenas com uma boa ideia e investindo nossos conhecimentos e nosso tempo. Conforme o negócio se tornou rentável, passamos a reinvestir o que lucrávamos no próprio app, e assim fomos crescendo”, relembra Gouvêa.

Conforme o projeto evoluiu, a dupla incluiu novos profissionais, para atender as demandas dos alunos. A partir daí, passaram a oferecer a orientação nutricional e, em 2021, adicionaram o atendimento de psicólogos. “Sempre acreditamos que treino, alimentação equilibrada e saúde mental caminham juntos e dessa forma podemos auxiliar melhor os alunos a alcançarem seus objetivos, que variam muito e vão além da estética”, explica Corbini.

Com o início da pandemia da Covid-19, vieram as restrições e o isolamento social, ou seja, as academias físicas fecharam, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e os “treinos online” viraram febre. Nesse momento, os dois empreendedores viram o negócio dar um “boom”, e o número de inscritos na plataforma foi subindo cada vez mais, chegando a triplicar. Afinal, foram muitos meses de isolamento social, sem as academias e com incertezas.

“O Personal Virtual está sempre crescendo, desde que surgiu, mas na pandemia o crescimento foi mais acelerado. Somos um serviço 100% pago, mas com valor acessível, por isso já atingimos mais de 1 milhão de downloads, somamos mais de 40 mil alunos que já utilizaram o app, estamos presentes em 28 países – como Estados Unidos, Japão e Inglaterra e temos, 23 profissionais que prestam serviços para o Personal Virtual”, resume Gouvêa.

Mais fitness. Hoje a equipe da plataforma inclui 13 educadores físicos, 7 nutricionistas e 3 psicólogos, e a base de alunos inscritos não para de crescer. “Nossa expectativa é ampliar em 30% a 60% nosso faturamento até o segundo semestre de 2023”, finaliza o empreendedor.

Sobre o Personal Virtual: É um aplicativo de Saúde completo e integrativo criado pelo personal trainer José Corbini e pelo profissional de TI João Augusto, que se conheceram em uma academia de Araraquara, interior de São Paulo. A plataforma conta com treinos personalizados para cada aluno, além de serviços nutricionais e atendimento psicológico. Os atendimentos são 100% online e realizados via app. Deste modo, cada pessoa tem a possibilidade de adaptar sua rotina saudável, conforme sua disponibilidade.

