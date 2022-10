Uma das saídas da rodovia Anhanguera em Americana está toda esburacada, segundo denúncia com foto recebida pelo NM. A ligação entre a rodovia e o bairro na altura do km 124 fica próximo à empresa Topak e serve de acesso a moradores do novo bairro Jardim Boer e a região do São Luiz e Jd Mirandola.

Os denunciantes contaram que DER (Autoban) e Prefeitura não respondem às demandas.