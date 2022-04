A ciência já comprovou: as palavras têm poder de provocar modificações cerebrais. Falar coisas negativas fazem os picos de hormônios do estresse, como cortisol, irem às alturas.

Já as afirmações construtivas aumentam a liberação de dopamina, que proporciona a sensação de bem-estar e prazer. Somente isso seria o suficiente para ter uma transformação de tudo o que é proferido.

Palavras nada mais são do que a materialização daquilo que é pensado e a forma com que cada um interage com o mundo. “É a nossa essência. As palavras modelam sentimentos, emoções e consciência”, determina Thais Galassi, mentora de inteligência emocional e bem-estar.

Faça substituições

Mais que evitar termos negativos, é preciso entender como fazer substituições. Na obra Cocriando Sonhos, Thais exemplifica como essas trocas podem ser feitas e orienta sempre a mentalizar e falar somente o que se deseja, sem usar a palavra não.

“Eu me deparo com muitas pessoas que sabem exatamente o que elas não desejam que aconteça na vida delas. Mas, quando vamos focar no que elas querem realmente, isso se torna um grande desafio”, provoca a especialista.

COMO TROCAR FRASES NEGATIVAS POR POSITIVAS:

Não quero ficar doente POR Desejo ou tenho muita saúde

Não se esqueça de POR Lembre-se de

Não tenha pressa POR Vá com calma

Não se preocupe POR Fique tranquilo

Não bata a porta POR Feche a porta devagar

Não quero ser pobre POR Sou uma pessoa próspera e abundante

Não quero ficar solteira POR Atraio pessoas incríveis na minha vida amorosa

Sobre Thais Galassi: Mentora de inteligência emocional e bem-estar, Thais Galassi é uma incansável incentivadora da melhoria individual na busca pela alta performance. Apaixonada pelo comportamento mental emocional das pessoas, tem formação acadêmica em Administração de Empresas, Yoga, Programação Neurolinguística, Coaching, Thetahealing, Hipnose, Barra de Access, Constelação Familiar e Pensamento Sistêmico. Thais tem um dos podcasts mais ouvidos do Spotify, que fala sobre alta performance, meditação, motivação e mindset.