Nesta terça-feira (21), Duda Nagle anunciou o fim do noivado com Sabrina Sato, citando valores, prioridades e objetivos diferentes como o motivo do fim do relacionamento. Segundo o ator, a decisão foi tomada em comum acordo.

De um lado, a nota de Duda, em tom passivo-agressivo e insinuações disfarçadas, do outro a nota de Sabrina, totalmente respeitosa e zelando pela imagem do Duda.