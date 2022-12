Horóscopo de sábado 10 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Aproveite este dia em que a energia relacionada ao campo sentimental será de uma intensidade avassaladora. Assim, as conversas que tenha neste dia podem lhe dar a oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: No ambiente de trabalho será necessário definir certos desafios. Ainda mais que é um momento ideal para se elevar com o triunfo em muitos aspectos. Em termos de dinheiro, sempre há espaço para… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Antes de mais nada, se ama essa pessoa e deseja estabelecer uma conexão, seja mais direto. Fale o que sente mais abertamente e de maneira segura. Pode ser que lhe custe um pouco…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento o seu trabalho pode estar fazendo com que veja o mundo da perspectiva de alguém de sorte. Assim, fazer compras e perceber que está recebendo muito mais por seus… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Atualmente as estrelas estão do seu lado e trazem energias muito benéficas para tudo o que se refere ao amor. O que existe entre alguém e você ninguém mais pode negar. Assim, talvez…

Dinheiro & Trabalho: Já deve ter percebido que a forma como desenvolve o seu trabalho é o que sempre faz a diferença. Portanto, se conseguir manter uma dinâmica e ser constante, tudo ficará bem. Não haverá nada… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Finalmente é hora de você considerar os fatores que tornam o amor um pouco mais intenso ou direto. Está em um momento de sua vida em que precisará fazer coisas malucas se deseja…

Dinheiro & Trabalho: Atualmente está trabalhando bem, as coisas estão saindo como planeja. Contudo, deve estar ciente de que dar tudo de si pode não ser suficiente. É o momento de se reinventar ou procurar coisas… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É chegado o momento de realmente começar uma nova era no plano sentimental ao lado de alguém especial. Além disso terá novos projetos e iniciativas junto dessa pessoa. Este relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Desde já, concentre-se em fazer o que mais gosta no trabalho. As tarefas exigem um pouco mais de ação, isso significa que deve estar ciente do que a sua maneira de trabalhar dita. Finalmente… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Chegou o momento em que tudo é mais do que possível nas questões do coração. Desse modo e em muitos aspectos, é hora de liberar suas esperanças. Afinal, está no momento oportuno…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para crescer profissionalmente. Ainda mais que vai surgir uma nova oportunidade que você não pode perder. Esteja pronto, pois será necessário mostrar sua capacidade e isso… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Desde que realmente esteja interessado em alguém, deverá correr um risco moderado. Está chegando o dia em que para enfrentar os assuntos sentimentais terá que sair da sua zona de…

Dinheiro & Trabalho: No campo do trabalho é um bom momento para dar rédea solta aos seus desejos. Pode se tornar alguém que sempre quis crescer e se expandir. Afinal tem a capacidade e as habilidades… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Atualmente o amor se tornará um antídoto que o ajudará a alcançar a paz e acalmará as águas turbulentas. Uma pessoa que acha atraente, mas que nunca chegou perto começou a se interessar…

Dinheiro & Trabalho: A partir dos próximos dias o trabalho se tornará algo mais estável e maravilhoso. Apenas terá que encontrar uma forma de dar mais segurança ao que conquista. Assim, seja mais objetivo, atento… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Neste momento você se sentirá feliz e comprometido com essa pessoa que conhece há muito tempo. Ainda mais com o novo rumo que a relação está tomando. Graças a isso o amor entre…

Dinheiro & Trabalho: Antes de mais nada, lembre-se que um bom trabalho não é alcançado sem esforço. Da noite para a manhã, está percebendo como certos aspectos ao seu redor se movem e o deixam cada vez… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: À primeira vista, o plano sentimental vai lhe trazer surpresas muito boas. Na sua área de trabalho ou no seu círculo de amigos, surgirá um vínculo com alguém especial que você gosta…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que sempre há um trabalho externo que pode lhe trazer um crescimento pessoal e um dinheiro extra. Por outro lado, vai entrar em um ciclo em que tarefas importantes vão… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A princípio, no que se refere ao campo sentimental, poderá desfrutar de um dos melhores momentos. A pessoa que gosta está muito interessada em você e o relacionamento que…

Dinheiro & Trabalho: É hora de enxergar os resultados de todo esse esforço que faz e que foi difícil de visualizar no passado. Portanto, encontrar o equilíbrio entre muito trabalho e mais de uma alegria com o dinheiro… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos assuntos do coração as coisas vão melhorar muito. Ainda mais com a presença da deusa Vênus em seu céu, será um momento excepcional para o amor. Conhecerá uma pessoa, através…

Dinheiro & Trabalho: Agora o trabalho se tornará uma espécie de relaxamento total e absoluto para você. Poderá se soltar e começar a se sentir bem fazendo a coisa certa. Desse modo não terá preguiça de… Continue lendo o signo Peixes