Horóscopo deste sábadou 21 de janeiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A partir de agora surpresas surgirão que o levam a uma ação imediata em sua vida.

Se houve situações que o confundiram, agora você saberá o que fazer e como evitar complicações…

Dinheiro & Trabalho: Muito em breve você estará no caminho do dinheiro, na rota de consolidação de tudo aquilo que deseja fazer há algum tempo, especialmente se estiver pensando em aquisições e começar…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com certeza ter a pessoa certa ao seu lado é algo que logo vai acontecer. Se conseguir com que ela facilite as coisas para não ficar muito nas conversas, você terá as chaves para a felicidade…

Dinheiro & Trabalho: Tenha fé porque o sucesso nas finanças será visível, você chegará muito longe graças a um novo ciclo que se aproxima de seu signo. Siga esse caminho, porque isso o levará cada vez mais ao que há…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho Sabadou

Amor: Legal é que sua vida toma um rumo diferente, e um encontro com uma pessoa que até pouco tempo lhe era apenas um relacionamento de amizade, inesperadamente se torna o centro…

Dinheiro & Trabalho: A partir desse momento, que o início de um novo ciclo se aproxima, você terá mais e melhores opções e oportunidades para aumentar sua renda, cabe apenas decidir qual apresenta grandes desafios com…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém maravilhoso o fará sentir como suas forças e energias renascem. Nesse momento, existirá uma energia poderosa rodeando-o, e isso lhe dará força e coragem para entender…

Dinheiro & Trabalho: O lado financeiro se fortalece, e mostra grandes possibilidades de encontrar soluções perfeitas para problemas, que serão resolvidos de um jeito muito melhor do que você imagina. O caminho a seguir…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto Sabadou

Amor: Se você estava esperando o melhor momento para tomar uma importante decisão com relação ficar com alguém, namorar ou simplesmente se divertir, agora é o momento ideal. Arme-se…

Dinheiro & Trabalho: No seu panorama financeiro você se sentirá tranquilo com notícias associadas ao ingresso de novos recursos, contudo, certos sonhos podem ser incompatíveis neste momento, por isso, seja…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro Sabadou

Amor: Sua vida em tudo que se relaciona ao romance se transforma positivamente. Alguém novo aparece em sua vida e você percebe que rapidamente começa a se interessar seriamente por…

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças começa por esses dias um período muito interessante em que você terá a oportunidade de assumir novos compromissos, fazer algumas aquisições, porque condições para tal serão…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Vá com calma e tenha muito cuidado, porque você tenderá a confundir algumas coisas. Isso pode causar inseguranças emocionais e se você ficar um pouco ansioso por não entender…

Dinheiro & Trabalho: Os problemas de dinheiro que o preocupam agora serão superados por etapas a partir de agora, bastará entender os movimentos dos acontecimentos e não ir contra eles. O que pode parecer ruim, na…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você vai se interessar por alguém, mas seu pessimismo fala mais alto, mas a atitude dela facilitará muitas coisas. Mantenha-se ativo, interessado e atraente. É possível recuperar o brilho…

Dinheiro & Trabalho: A previsão nesse setor é muito boa, vá em frente com os planos que você está cultivando há algum tempo. Não fique achando que nada muda, que não vai dar certo, porque a chance de haver…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro Sabadou

Amor: Tudo será transformado de maneira rápida e imprevista em sua vida sentimental, porque alguém novo em seu círculo tocará seu coração. As tristezas serão coisa do passado. Com…

Dinheiro & Trabalho: Os contratempos que você enfrenta, e que já estão desaparecendo, fazem parte desta fase de preparação para algo muito melhor em termos financeiros. Logo você assumirá uma outra conduta nem…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Deixe tudo acontecer sem forçar nada, porque sua intuição o conduzirá e reafirmará o que você já espera para os próximos dias. Se você está sozinho agora, é possível um encontro com…

Dinheiro & Trabalho: Existem boas vibrações da fortuna entrando no seu signo, então fique calmo porque tudo vai se resolver, trabalho, dinheiro e problemas. Em breve poderá ter um período de prosperidade que vai…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro Sabadou

Amor: Esse ciclo que está se abrindo à sua frente com alguém que você gosta é de realizações amorosas. No campo sentimental, você encontrará um parceiro em potencial em uma pessoa muito…

Dinheiro & Trabalho: Não se sinta como se o mundo acabasse, é algo temporário, saiba que logo você conquistará todo o território que pretende explorar nas finanças. Com certeza você nasceu para ter uma condição de vida…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O ambiente de namoro em sua vida está tomando um rumo positivo, colocando-o na posição em que você deseja. É quase que uma questão de tempo para que a mágica entre os dois…

Dinheiro & Trabalho: Perto, muito perto, uma grande oportunidade está se formando – e você é quem pode fazer isso acontecer. Não espere que o grande negócio bata à sua porta. Tome a iniciativa e você verá que os resultados…

