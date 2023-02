Horóscopo de sábado 4 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A lua e seu governante estão criando um palco maravilhoso para você. Se acha que ainda tem possibilidades de amor com alguém do passado, não é bem assim. Pare de perder tempo…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que se preparar para o que há de surgir na profissão. Pode não perceber agora, mas há movimentos que indicam mudanças positivas. Numa conversa casual você terá uma ideia que tem potencial…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio- horóscopo

Amor: É um ciclo brilhante para os nativos do seu signo, o Universo tem outros planos para você, haverá mudanças em favor de melhorar a sua situação com relação a relacionamentos de…

Dinheiro & Trabalho: Concentre mais sua atenção nas questões financeiras e você vai se admirar o quanto você pode avançar em suas economias. Você está em um estágio de crescimento em sua reserva de…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma pessoa lhe dará uma alegria ao voltar a lhe pôr em contato com alguém que você não vê há muito tempo e que está querendo encontrar. Aproveite toda essa oportunidade que a…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um apoio extraordinário para um plano econômico que gira em sua mente e, pouco a pouco, você começará a ver quão maravilhoso é o seu futuro. Uma viagem projetada será…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não se preocupe se você estiver um pouco nostálgico, porque à medida que os dias passam você se recupera. Você estará mais sensual do que outras vezes e sua personalidade o torna…

Dinheiro & Trabalho: Uma ideia na sua carreira mostra uma grande possibilidade de sucesso, como resultado disso, você começará a colher os frutos mais rápidos do que imaginou. Tudo começará a funcionar como você…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto horóscopo

Amor: As circunstâncias são perfeitas e totalmente aconselháveis ​​para você. Você naturalmente terá que agir sem ser precipitado e de uma maneira lógica e racional. Faça um sacrifício…

Dinheiro & Trabalho: Um cenário de trabalho interessante é vislumbrado. Uma nova amizade será muito construtiva, porque não apenas oferecerá seu apoio, mas poderá contar com sua experiência. Saia um pouco da rotina…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O trânsito da Lua ajudará você a exercitar seu poder de atrair, de modo a criar situações que permitam enxergar namoro e romances. Com uma pessoa procure ter uma atitude mais clara…

Dinheiro & Trabalho: Embora haja alguns atrasos, há excelentes planos econômicos que são vislumbrados em seu presente astral financeiro. Mantenha o seu entusiasmo e especialmente o espírito porque, apesar de certos…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro horóscopo

Amor: Para os nativos do seu signo os próximos dias são de glória. Ainda neste mês quanto mais tempo você ficar com alguém novo que vai ter a oportunidade de conhecer, mais você vai gostar…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma excelente notícia via telefone ou e-mail que anunciará uma novidade. Você a vai receber de braços abertos. Portanto, seja receptivo a tudo o que acontece, às novas circunstâncias. O…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Para os dias que se aproximam há novidades. Uma observação discreta pode dar muitas respostas sobre o interesse da pessoa que gosta com relação à você. As reações dela podem surpreendê-lo…

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho você acaba com sucesso um mal-entendido com seus colegas de trabalho. Felizmente, sua presença será um fator de união e não de divisão.

Reforce o que funciona melhor quando…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro horóscopo

Amor: Para você, uma aventura é possível. Alguém deve entrar em contato com você, de uma maneira surpreendente. Abra-se para qualquer tipo de sugestão que ela decidir propor nesse momento…

Dinheiro & Trabalho: Em relação à sua economia, começa um período bom porque um dinheiro entra. E com esse valor, você poderá resolver alguns problemas de liquidez. Existem vibrações em seu horóscopo que…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu carisma natural aumenta e onde quer que você vá causará um forte impacto. Se você for convidado para uma atividade, participe, mesmo que não tenha um parceiro, porque você…

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas em seu trabalho são muito boas porque, finalmente, seus méritos serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. Um período de ótimas iniciativas, você terá o ímpeto…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro horóscopo

Amor: Começa uma etapa que será totalmente diferente dentro de sua realidade afetiva. Não se surpreenda se uma pessoa de repente mostrar sinais de interesse por você. Esta é a oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças são sempre boas porque trazem uma onda de renovação e para você este momento é útil, pois chega com dinheiro, fortuna e prosperidade em sua vida. As vantagens que o atual trânsito planetário… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se apresse para tomar uma decisão até que haja uma paisagem astral mais favorável para a tomada de resoluções de natureza sentimental. Tudo começa a clarear e aqueles…

Dinheiro & Trabalho: Você está iniciando uma fase de crescimento econômico que o ajudará a recuperar o equilíbrio financeiro e investir em qualidade de vida. Considere experimentar em campos de trabalho sobre os quais você…Continue lendo o signo Peixes

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento