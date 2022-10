O Supermercado São Vicente está com vagas abertas para 89 cargos e fará um plantão, na próxima segunda-feira (10), para selecionar os candidatos. O processo será comandado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana, das 9 às 15 horas, na sede do Cuca, à Avenida Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no centro da cidade. Os interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

“Mais uma vez o PAT, com sua experiência, está auxiliando uma empresa na captação de mão de obra. Isso é muito importante para nossa cidade, pois contribui para a geração de emprego e renda e o crescimento econômico local”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Confira os cargos e os requisitos exigidos pelo empregador:

Ensino fundamental ou médio

– Ajudante de Açougueiro – 25 vagas

– Açougueiro – 10 vagas

– Balconista de padaria e frios – 12 vagas

O candidato deve ser maior de 18 anos e não é necessário ter experiência

Ensino médio incompleto

– Embalador – 6 vagas (sem experiência e maior de 17 anos)

Ensino médio completo

– Operador de caixa – 10 vagas

– Repositor de hortifruti – 9 vagas

– Motorista (CNH B) – 5 vagas

Sem experiência e maior de 18 anos

– Fiscal de loja – 8 vagas

Experiência em prevenção de perdas (maior de 18 anos)

– Promotor de vendas – 4 vagas (experiência em vendas e maior de 18 anos)