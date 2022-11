A Rússia atacou Kiev (maior cidade) e intensificou guerra contra a Ucrânia. Cidades em todo o país relataram ataques após Zelenski pedir ao G20 que pressione o Kremlin pela paz e dias depois da retomada de Kherson por forças ucranianas.Dois prédios residenciais na capital da Ucrânia, Kiev, foram atingidos por mísseis nesta terça-feira (15/11), afirmou o prefeito da cidade após relatos de que sirenes de alerta soaram em todas as regiões do país.

“Há um ataque contra a capital. De acordo com informações preliminares, dois prédios residenciais foram atingidos no distrito de Pechersk. Vários mísseis foram disparados sobre Kiev por sistemas de defesa aérea. Médicos e socorristas estão no local dos ataques”, afirmou o prefeito Vitali Klitschko num comunicado divulgado no Telegram.

O vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Tymoshenko, afirmou que os mísseis foram disparados por forças russas. Ele divulgou imagens do aparente local do ataque, que mostram chamas em um prédio residencial da era soviética.

“O perigo não acabou. Permaneçam em abrigo”, disse Tymoshenko em comunicado divulgado nas redes sociais.