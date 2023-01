Ruas Portugal e Nhambiquiras recebem recapeamento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços do Programa de Recuperação de Vias. O recapeamento foi realizado nos últimos dias nas ruas Portugal, no Jardim Europa, e Nhambiquiras, no Distrito Industrial.



Anteriormente a Prefeitura executou os serviços do Programa de Recuperação de Vias em vias como Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março, Avenida Alfredo Contatto, Avenida São Paulo – entre os cruzamentos com a Rua do Algodão e Avenida da Indústria –, avenidas Juscelino Kubitschek de Oliveira e Dirceu Dias Carneiro, no Distrito Industrial 2, ruas do Açúcar, do Brilhante, Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, nas regiões do São Fernando e Pérola, Avenida Santa Bárbara, ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim, Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores, e cruzamento das ruas Dom João VI, Barão de Mauá e Avenida da Saudade, no Siqueira Campos, Rua Nicolau Furlan e Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan, Rua Itaúna, no Icaraí, na Rua Urandi, no Planalto do Sol 2, Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana, e Rua João Araújo, no Orquídeas.

O investimento no amplo pacote de serviços é de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado.

