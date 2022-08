As melhorias na sinalização de trânsito foram executadas, nesta sexta-feira (26), na Rua Maranhão, região da Praia Azul. O serviço também será feito no período noturno, informou o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol.

A Avenida São Jerônimo também está recebendo os serviços de manutenção, revitalização e implantação de sinalização viária. As melhorias são executadas à noite no local, para não prejudicar o fluxo de veículos.

O trabalho, realizado pela empresa Sinalizadora Paulista, já foi concluído na Rua São Sebastião, no Cariobinha.

A empresa, que iniciou o serviço no dia 19, passará em todas as regiões da cidade, nas principais avenidas e vias de grande fluxo, no prazo de um ano.

“Estão sendo feitas sinalização de solo e substituição de placas de trânsito. As melhorias vão proporcionar um trânsito mais seguro para todos”, explicou Peol.

A Prefeitura irá investir R$9.275.000,00 nas obras.