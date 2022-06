Na última quinta-feira (03/05), o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa realizou uma alteração de sentido da Rua Waldemar Ignowski, no bairro Bosque dos Cedros, próximo ao Hospital e Maternidade Municipal. A mudança foi feita para evitar colisões de carros e possíveis atropelamentos de pedestres, pois o trecho final da via é muito estreito e só permite a passagem de um veículo por vez.

Antes, a via mantinha dois sentidos de direção (mão dupla). Agora, as equipes alteraram toda a sinalização de solo (faixas) e vertical (placas) para mão única de direção, sentido Centro-Bairro, em direção à recém pavimentada Rua Wanda Blanco Pereira, que dá acesso do bairro à Avenida Eddy de Freitas Crissiúma. Assim, a conversão à direita da Rua Wanda Blanco para a Waldemar Ignowski se tornou ilegal.

“A faixa de rolagem ali é bem estreita, então permitir os dois sentidos de direção resultava em muitos transtornos, com riscos de colisões e atropelamentos de pedestres e ciclistas. Então decidimos fazer a mudança por questões de segurança”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

De acordo com Goes, outro ponto que dificultava o fluxo de veículos nesta via é que “metade dela tem só uma faixa de rolamento, o que a torna mais estreita ainda, inviabilizando os dois sentidos”. “Como o bairro é novo, ainda tem muitas construções acontecendo, por isso o fluxo é muito grande na via. Então para evitar qualquer tipo de perigo de acidentes realizamos esse serviço, além de melhorar a mobilidade urbana da região”, finalizou Goes.

ASFALTO NA WANDA BLANCO

Entre abril e maio, foi realizado pela Prefeitura a pavimentação do trecho final da Rua Wanda Blanco Pereira, no Bosque dos Cedros. A benfeitoria atende a uma reivindicação de 30 anos dos moradores intermediada pelos vereadores Oseias Jorge e Silvio Natal. Apesar de estar localizada em um bairro central, a via nunca havia sido contemplada com asfaltamento pelas administrações anteriores.

Ao todo, foram pavimentados 855,40 metros quadrados da Wanda Blanco, incluindo guia e sarjetas em concreto e a construção de uma galeria de águas pluviais, incluindo boca de lobo e bueiros. Juntamente ao pavimento da Rua Wanda, foi feita também uma nova galeria na Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, para garantir o escoamento das águas pluviais captadas.

A obra recebeu investimento de R$ 157.230,46, sendo R$ 100 mil provenientes de uma emenda parlamentar destinada para esta finalidade pela deputada estadual Marta Costa, e o restante (R$ 57.230,46) pagos pelos cofres municipais a título de contrapartida.