A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana adota o sentido único de direção na Rua Antônio Sobral, no trecho entre as ruas João Gelmini e José Frigeri, no Jardim Brasil, a partir desta terça-feira (05). O sentido único será obrigatório para motoristas que trafegam pelas ruas João Gelmini e Antônio Zacarias e desejam acessar a Rua José Frigeri utilizando a Rua Antônio Sobral.

A medida visa dar maior fluidez ao trânsito no entorno do reservatório de água do Jardim Brasil e atende a solicitações de moradores da região, de acordo com o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol. A equipe da unidade está executando a sinalização de trânsito no local para a orientação dos motoristas