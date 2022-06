O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação solicitando ao Poder Executivo a retomada da vacinação contra a Covid-19 aos sábados. No documento, o parlamentar destaca que a alta nos casos de contaminação vem sendo amplamente divulgada na imprensa e que atualmente o horário de vacinação ocorre nas unidades básicas de saúde somente de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 14h, e que a dose de reforço deve ser incentivada à população.

“É fundamental que o Poder Executivo retorne com a vacinação aos sábados, mesmo que seja em dias determinados. Muitos pais e trabalhadores não estão conseguindo acompanhar o sistema de imunização por conta do horário estabelecido. Além disso, nessa semana o governo estadual recomendou a dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos, o que acarretará um aumento na procura por vacinas”, comentou.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.

Léo pede limpeza nas ruas do Campo Belo

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações e providências do Poder Executivo sobre áreas verdes localizadas no Jardim Campo Belo. No documento, o parlamentar relata que diversos moradores o procuraram relatando a falta de manutenção e limpeza nas áreas verdes da região. Em fiscalização no local, após denúncia de uma moradora, Léo constatou o descarte irregular de embalagens usada normalmente por empresas para dispensar materiais inservíveis ou sobras. O material foi abandonado na rua.

“Há diversos locais do Campo Belo com mato alto e vegetação invadindo as ruas. Esses locais necessitam urgentemente de diversas manutenções como roçagem e limpeza. Os moradores também se queixam do frequente descarte irregular de materiais e cobram mais fiscalização”, destaca o autor. No requerimento, Léo questiona quando foram realizadas as últimas ações de capinação e limpeza nas áreas verdes do bairro e para quando estão programadas as próximas. Pergunta também se a prefeitura tem conhecimento dos descartes irregulares e o que tem sido feito coibir a prática. Por fim, questiona se há projetos para instalação de câmeras de vigilância e se a Guarda Municipal tem planos para aumentar o patrulhamento pela região.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário e será encaminhado à prefeitura para resposta.