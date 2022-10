O vereador Dr. Rovina (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações da secretaria de Habitação sobre o programa “Nossa Casa”.

No documento, Dr. Rovina menciona os projetos de lei nº 113/2022 e nº 114/2022, que tratam da destinação de área pública e convênio entre o município e o governo do estado para a construção de quatrocentas unidades habitacionais no Jardim da Balsa II. Segundo o parlamentar, o empreendimento será destinado a famílias com renda de até três salários mínimos e alienadas por “preço social”, ou seja, por valor abaixo do mercado.

“Tratando-se do significativo interesse social e da extrema importância das moradias habitacionais, é de grande valia que os cadastros estejam todos em ordem, bem como os meios de contato ofertados. Há de ressaltar ainda que já existem inúmeras pessoas cadastradas no programa e há muitos anos inscritas”, afirma o parlamentar.

No requerimento, Dr. Rovina questiona como será realizado o cadastramento e sorteio das unidades e quantas pessoas estão inscritas atualmente no programa habitacional. Pergunta também como será realizado o contato com quem já está cadastrado no programa e que não manteve o número de telefone ou e-mail.