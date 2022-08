O vereador Wagner Rovina (PV) visitou na quinta-feira (4) a Avenida Antônio Centurione Boer com o secretário adjunto da Unidade de Trânsito e Sistema Viário, Pedro Peol, para discutir a possibilidade da implantação de redutores de velocidade. A via é um dos principais acessos à região do Jardim Brasil e conta com diversas residências e comércios em sua extensão, recebendo grande fluxo de veículos. “A ausência de um meio redutor de velocidade tem causado insegurança nos que acessam a avenida. Os veículos têm transitado por ali em alta velocidade, gerando riscos a todos”, comentou o parlamentar.

Dr. Rovina conversou com moradores e, após a visita, protocolou uma indicação na secretaria da Câmara oficializando o pedido de implantação de lombada à prefeitura. “Com o atendimento ao pedido, espera-se a garantir a segurança de moradores e comerciantes locais”, concluiu o vereador.

Léo da Padaria e a troca de rede de esgoto no Jardim Paulista

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento solicitando informações do Poder Executivo sobre a troca de rede de esgoto na Rua Germano Giusti, no Jardim Paulista.

No documento, o parlamentar aponta que moradores e comerciantes da região o procuraram em busca de informações sobre melhorias para a rede de esgoto do bairro, citando em especial a existente na Rua Germano Giusti. Em visita ao local, Léo apurou que há problemas frequentes com o sistema, como quebras e entupimento, gerando transtornos e prejuízos à população. “O sistema de esgoto precisa funcionar perfeitamente. É uma questão de saúde pública. Além, claro, de evitar situações constrangedoras tanto para os moradores como para quem tem comércio na região”, frisa o autor.

No requerimento, Léo questiona se existe uma data para o início das obras de troca da rede de esgoto na rua ou prazo estabelecido para execução do serviço. Pergunta ainda quais as ruas que serão contempladas com a troca de rede ou com a construção de uma nova rede de esgoto no município e quais as datas estimadas de início e término das benfeitorias.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária desta quinta-feira (14).