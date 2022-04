O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) reuniu-se com comerciantes da Rua Heitor Penteado, na área central de Americana, e com o secretário adjunto da Unidade de Transporte e Sistema Viário da prefeitura, Pedro Peol, para discutir demandas relacionadas ao trânsito da região. Entre os assuntos tratados, discutiu-se a necessidade de sinalização de vaga rápida para carga e descarga e a possibilidade de cancelamento da cobrança de estacionamento rotativo no entorno da via.

Em requerimento protocolado na secretaria da Câmara Municipal de Americana, o parlamentar pede informações sobre a cobrança de Área Azul na Rua Heitor Penteado e cita que comerciantes o procuraram pedindo o fim do modelo nas proximidades. A alegação é a quantidade de multas e transtornos causados a comerciantes e consumidores, já que não há vagas destinadas para carga e descarga nas redondezas, obrigando o pagamento de tarifa para isso.

“Deste modo, considerando todos esses fatos, é de extrema importância que seja realizada a demarcação com faixa amarela para que haja, no mínimo, local de carga e descarga”, enfatiza o autor.