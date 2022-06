Uma das bandas mais aclamadas da história da música popular brasileira, o Roupa Nova, estará realizando um grande show no dia 22 de julho na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo. A apresentação, programada para acontecer a partir das 23h, será no San Ville Hall – uma das mais sofisticadas casas de eventos do interior. Estão disponíveis para o público cinco tipos de ingressos: Setor Platinum Azul, Setor Premium Verde, Setor Premium Bistrô, Setor Ouro Amarelo e Setor Prata Bistrô Cinza. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/roupa-nova_15596 ou na bilheteria do local. Mais informações, através do telefone (19) 9 8742 8848 / (19) 3873 9558.

O evento irá ocorrer respeitando todos os protocolos de higiene e segurança determinados pelos órgãos de saúde local.

ROUPA NOVA Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, é assim que a banda Roupa Nova iniciou o ano de 2020 e as comemorações para os 40 anos de união, com números que impressionam e shows cada vez mais lotados. Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com 4 quatro décadas de estrada e a mesma formação desde o início em atividade no Brasil.

Considerado um dos melhores shows nacionais, Roupa Nova atrai para suas apresentações um público dos mais diversos. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian) e Serginho.

Tudo começou em 1980 quando foram chamados para gravar um tema de final de ano da rádio Cidade. Mariozinho Rocha, produtor naquela ocasião, sugeriu que o nome da banda mudasse para o que hoje é um nome conhecido e amado por todo Brasil.

Quando o assunto é trilha de novela, Roupa Nova é recordista, são responsáveis por tocar o “Tema da vitória”, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna, pela música tema do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo Show”, todos da Rede Globo, além do “Rock in Rio”. Nas canções mais famosas estão “Whisky a go-go”, “Dona”, “Volta pra mim”, “Anjo”, “Seguindo no trem azul”, “A viagem”, “Coração pirata”, entre muitas outras.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum “As Novas do Roupa”, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Em 2020 a banda comemorou 40 anos de carreira, e havia preparado um grande evento para a gravação do DVD comemorativo, mas com a chegada repentina da pandemia por conta da COVID-19, o show foi adiado. No mesmo ano, Roupa Nova perdeu um de seus integrantes. Paulinho faleceu em 14 de dezembro, deixando um vazio e muita saudade no coração de todos os admiradores da banda.

Em 2021, além de algumas lives realizadas, Roupa Nova retornou aos palcos em outubro e para 2022 a banda preparou um inédito e emocionante projeto comemorativo de 40 anos, com participações especiais, sucessos que transcenderam barreiras da música, e claro, dar continuidade ao sonho da banda com uma linda e merecida homenagem ao Paulinho e a fantástica trajetória de seis artistas completos, amados e aclamados Brasil a fora.

Oficialmente fazendo parte da banda, Fabio Nestares entra para somar, e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes.

SAN VILLE HALL O San Ville Hall foi projetado para ser o primeiro e mais completo centro de eventos de Sumaré e região. O complexo de quatro mil metros quadrados tem a capacidade para realização de todo tipo de evento social, como casamentos, festas de aniversário, formaturas e shows, assim como eventos corporativos, cursos, exposições, convenções, workshops, entre outros.

O San Ville Hall conta dois salões para eventos, com hall de entrada decorado, duas salas VIP’s, duas cozinhas industriais, elevador privativo, sala de apoio, ambientes climatizados, estacionamento subsolo, estacionamento próprio externo, tudo para garantir um espaço sofisticado e atual para a realização do seu sonho.

Em seus dois salões, Artesia e Ventura, projetados de forma versátil, podendo ser convertido em vários ambientes. Para qualquer ocasião o San Ville Hall é a escolha perfeita para a realização do mais simples ao mais sofisticado evento.

Para conhecer um pouco mais do San Ville Hall, acesse o site www.sanvillehall.com.br ou as redes sociais https://www.facebook.com/sanvillehall / https://www.instagram.com/sanvillehall.

SERVIÇO

Evento: Show Roupa Nova

Data: 22 de julho

Horário: 23h

Local: San Ville Hall – Rua Ângelo Ongaro, 1.483 – Jardim Residencial Ravagnani – Sumaré/SP.

Valores: A partir de R$ 250,00

Mais informações: / (19) 9 8742 8848 / (19) 3873 9558 / https://www.guicheweb.com.br/roupa-nova_15596