Roubou várias coca-colas no Terramérica, foi pego e acabou liberado

Uma equipe da Guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, quando, por volta das 05h3, avistou um indivíduo na via pública de posse de oito garrafas de refrigerante retornável (Coca-Cola).

Realizada a abordagem, o indivíduo inicialmente informou que havia comprado os produtos. Posteriormente, confidenciou que havia subtraído os produtos de uma residência no JARDIM TERRAMÉRICA.

Imediatamente a equipe se deslocou ao endereço citado pelo indivíduo, onde a proprietária do imóvel disse que só percebeu que havia sido furtada naquele momento. A vítima informou que havia adquirido vários engradados de Coca-Cola, os quais estavam armazenados em sua garagem, e com a chegada da equipe da Guarda, percebeu que estava faltando dez garrafas do produto.

O portão da residência estava trancado com cadeado, mas foi constatado que foi solta a trava inferior e “forçada” a grade, o que permitiu a entrada ao imóvel.

Fatos narrados a autoridade policial que deliberou pela elaboração de BO de furto consumado. Após oitiva o indivíduo foi liberado.

