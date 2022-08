Um homem invadiu uma adega e conseguiu levar aproximadamente R$ 15 mil em bebidas na madrugada desta quarta-feira (24), em Sumaré. O caso foi registrado no jardim Calegari. Segundo o Boletim de Ocorrência, o dono do estabelecimento foi avisado por um funcionário sobre o furto e foi até o local.

O dono da adega chegava no local e ficou surpreso ao ver o criminoso já fugindo do comércio levando várias garrafas de bebidas alcoólicas, R$ 800 em dinheiro mais e 40 caixas de cigarro. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local junto com a perícia. O caso foi registrado no Plantão Policial, onde será investigado.

Imagem ilustrativa