Roubou picanha, salame e Comfort e foi direto em cana

Uma equipe da guarda municipal de Americana prendeu, neste domingo, ao meio dia, um homem que furtou o supermercado Pérola, no bairro Santa Cruz.

Segundo a guarda, a equipe foi informada por um GCM que um indivíduo havia praticado o furto e que o rapaz estaria detido no local. Chegando no supermercado, os agentes se depararam com o rapaz em posse das mercadorias furtadas. Além dos produtos do supermercado, o indivíduo carregava também dois chuveiros que havia furtado no Shopping da Utilidade.

O homem confessou os furtos. Representantes dos estabelecimentos compareceram à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o homem foi preso.

