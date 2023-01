Roubou moto depois de acidente, mas acabou preso pela PR

Equipe do policiamento rodoviário foi acionada, na madrugada deste sábado, por volta das 3h30, para averiguar uma motocicleta parada no acostamento da Rodovia Anhanguera, em Sumaré.

No local, a equipe se deparou com um indivíduo próximo ao veículo, sendo que com ele foi encontrado um simulacro de revólver e a chave da motocicleta. O veículo apresentava sinais de tombamento, uma vez que foram identificados pelos agentes vários danos característicos.

Indagado, o indivíduo confessou estar com a moto, mas não soube dizer de quem era e o que ele estava fazendo ali, dando respostas desconexas.

Realizado o contato com o proprietário da motocicleta, este afirmou ter sido ela furtada após sinistro de trânsito na área urbana, vindo a reconhecer o indivíduo que efetuou o furto na delegacia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de furto, ficando ele recolhido à carceragem da delegacia, após formalização da prisão em flagrante.

