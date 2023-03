Roubou loja no centro, conseguiu fugir, mas foi pego no bar

A Polícia Militar recebeu informações, através do COPOM, que estaria ocorrendo um roubo em uma loja de celular na rua Washington Luiz, em Americana. A equipe compareceu no local, juntamente com as viaturas de apoio e se depararam com a porta da loja parcialmente aberta e sem nenhum funcionário naquela área comercial.

Dessa forma, foi formada uma célula tática e iniciada a incursão para realizar vistoria no piso inferior, onde não foi localizada nenhuma pessoa. Ato contínuo, as equipes vistoriaram o corredor e os cômodos, não sendo localizada nenhuma pessoa, mas quando subiram as escadas, ouviram vozes. Com isso, foi iniciada a verbalização para que os ocupantes saíssem, onde foram abordadas 03 pessoas, sendo uma mulher, com uniforme da loja e dois homens, um de uniforme e o outro não.

Após busca pessoal e breve entrevista, as vítimas 01 e 02, foram identificados com sendo funcionários e a vítima 03, cliente da loja. No andar de cima, conforme relatos dos funcionários, ainda tinham mais duas pessoas e da mesma forma, a equipe prosseguiu na incursão, logrando na localização das vítimas 04 e 05, também funcionárias da loja.

Após os relatos das vítimas, que informaram as características pessoais do indivíduo e que mediante ameaça e menção de estar armado, entrou na loja, por volta das 18h, anunciou o roubo, confinou as vítimas e subtraiu 06 aparelhos celulares, relógio, corrente e aliança, tudo pertencente às vítimas e se evadiu a pé. Entretanto, um dos celulares foi rastreado, sendo possível visualizar sua localização em tempo real, possibilitando a abordagem do indivíduo, na Rua Fernando de Camargo, num bar, onde segurava uma sacola plástica e ao perceber que seria abordado, dispensou-a no chão.

Com isso, foi abordado e na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, dentro da sacola plástica, foram localizados 05 aparelhos celulares, R$63,45 (sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) e uma nota de U$ 1 dólar americano. Indagado, declarou a ação, afirmando que estava sozinho e que não estava armado. O bar também foi vistoriado e nada de ilícito foi encontrado. No trajeto percorrido, foram localizados, na Rua 07 de Setembro, todos os cartões de créditos e mais um celular das vítimas que reconheceram sem quaisquer sombras de dúvidas o abordado como sendo o mesmo indivíduo que efetuou o roubo na loja, minutos antes.

Nisso, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado pelo crime de roubo qualificado consumado e ao realizar a revista minuciosa, foi localizada a aliança roubada de uma das vítimas, que estava no seu dedo do pé. As partes e as rés furtivas foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária, onde as vítimas tiveram seus bens restituídos e o indiciado, permaneceu à disposição da justiça.