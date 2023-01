Roubou a grama da praça que tava em reforma

Teve a manha de levar a grama pra casa

Um homem furtou placas de grama em uma praça no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. A Guarda Municipal flagrou o homem de 29 anos por volta do meio-dia do sábado (21). A equipe foi ao local após denúncia e flagrou o suspeito carregando um saco plástico com o material roubado. Ainda segundo os agentes, o veículo do rapaz também já estava com diversas placas de grama.

A prefeitura está realizando obras na praça e substituindo o gramado como parte do processo de revitalização. O material furtado pertence a prefeitura. Em sua defesa, o suspeito disse aos GMs funcionários o autorizaram a coletar o material que seria descartado.

Logo depois a equipe contatou um funcionário responsável pela gestão da obra. Ele constatou que havia placas de grama inteiras no veículo. Além disso, ele destacou que nenhum funcionário tem autorização para doar qualquer material da administração pública. Após a ação um guincho removeu o carro até o plantão policial, para onde a equipe levou o abordado.

O delegado registrou o flagrante de furto e estipulou uma fiança no valor de R$ 1,5 mil. O rapaz pagou e vai responder ao processo em liberdade.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento