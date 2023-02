Roubou farmácia e Gama foi buscar em casa

Uma mulher que roubou uma farmácia

foi detida em casa após furtar produtos de higiene em uma farmácia em Americana na sexta-feira. A suspeita fugiu em uma moto após o crime, mas a Guarda Municipal identificou o endereço da proprietária.

De acordo com a corporação, o estabelecimento captou toda a ação criminosa e a placa do veículo usado pela ladra.

Com a informação, os agentes descobriram o endereço da proprietária, situado no bairro Vila Amorim. No local, a suspeita atendeu os agentes, confessou o crime e ainda devolveu os produtos furtados.

Logo depois, a Guarda Municipal apresentou o caso na unidade de Polícia Civil. A vítima compareceu e reconheceu os produtos de higiene.

O delegado autuou a suspeita por furto, mas como os produtos foram devolvidos, ela vai responder em liberdade.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento