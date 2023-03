Roubou carro em SB e foi ser parado em Nova Odessa

Um rapaz que roubou carro em SB

só foi ser parado em Nova Odessa. O autor do furto de veículo, de apenas 19 anos, foi preso após perseguição na tarde da quinta-feira (9). O crime foi em Santa Bárbara d’Oeste, mas a abordagem só aconteceu em Nova Odessa. O empresário estacionou sua Toyota Hilux na Avenida Tiradentes ainda no período da manhã- por volta das 11h30. Alguns minutos depois, ele percebeu que havia um que estava fugindo com seu carro.

LIGEIRINHO NO VOLANTE– Uma equipe de Força Tática de Americana localizou a caminhonete ainda na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Os policiais logo tentaram fazer a abordagem, mas o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade. A viatura seguiu no encalço do piloto ligeirinho até Nova Odessa, onde o carro finalmente foi parado.

DELIVERY- O motorista se recusou a sair e a equipe o retirou do carro. O autor do furto alegou que ia levar a caminhonete até Campinas onde receberia R$ 1,5 mil pela entrega. A SUV já estava com placas falsas e sob o painel havia um módulo eletrônico conectado a ignição.

A PM apresentou o caso na delegacia de Nova Odessa e o ladrão ficou detido pelo furto.

Após site Policial Padrão

