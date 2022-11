Golpistas tentaram enganar uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste que teve o carro furtado no final de semana. A mulher de 40 anos teve seu carro roubado na madrugada do domingo e recebeu ligações do golpista (com DDD 43) no final da tarde. A moradora no Parque Zabani teve seu veículo WV/Polo, furtado na madrugada de domingo (13). Horas depois recebeu ligação de um número de telefone de um desconhecido que não se identificou.

O golpista disse que estava na posse do carro roubado e queria “negociar” a devolução. Ele orientou que a mulher fizesse dois depósitos através do Pix no valor de R$ 500 cada um e forneceu um CPF dizendo que seria de uma prima. Também passou um número de conta corrente da agência do Bradesco em nome de “Matheus”. Desconfiada, a mulher não efetuou os depósitos e procurou a Delegacia de Polícia onde registrou boletim de ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Após SBNoticias.com.br