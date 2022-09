Um homem fugiu após roubar um caminhão carregado de engradados de cerveja vazios e derrubar todo o material na madrugada desta terça-feira. O roubo aconteceu no bairro Jardim Brasília, por volta das 1:40.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, as equipes foram informadas, via controle, de um possível acidente de trânsito envolvendo um caminhão. No local, em contato com vigilantes de rua, os agentes souberam do tombamento da carga de engradados de cerveja vazios pela via pública.

Ao avistarem o motorista do caminhão, o mesmo fugiu para uma área de mata e não foi mais localizado pelas equipes.

Diante dos fatos, foi comunicado ao proprietário, que compareceu ao local. A autoridade policial de plantão dispensou o serviço de perícia, orientando somente o proprietário a registrar os fatos posteriormente a limpeza da via pública, a qual permanece interditada para limpeza mais detalhada tendo em vista a grande quantidade de vidros. Será comunicado o setor de limpeza pública da prefeitura no horário comercial para as devidas providências.