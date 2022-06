Durante patrulhamento da Polícia Militar na tarde deste domingo pela Rua da Prata, em Santa Bárbara, equipe realizou um atendimento de uma ocorrência de roubo.

Em posse das informações passadas pela vítima, um homem de 28 anos, o indivíduo teria levado sua bicicleta exibindo uma arma de fogo na cintura.

A equipe então conseguiu localizar o indivíduo conforme as características passadas e constatou que de fato o suspeito carregava um simulacro de arma de fogo em sua cintura. Já na mochila, o homem carregava uma faca, uma chave inglesa e uma camisa clara citada pela vítima, além de estar na posse da bicicleta azul e branca, produto do roubo.

Após pesquisa criminal, constaram diversas passagens pelos crimes descritos nos artigos 155 e 157 ambos do código penal. A vítima reconheceu o autor do roubo e sua bicicleta.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e as partes foram conduzidas para o plantão policial. Foi elaborado o BOCP pelo crime previsto no artigo 157 do código penal. A bicicleta foi restituída ao seu proprietário e o individuo foi recolhido para a cadeia pública de Santa Bárbara d’Oeste.