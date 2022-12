Um homem foi preso depois de ameaçar as vítimas com um martelo em roubo a comércio na vila Dainese, em Americana. Dois ladrões participaram do crime registrado na tarde desta segunda-feira (19). Por volta das 17h15, duas funcionárias chegaram ao comércio que fica na rua Frei Mont’alverne e encontraram a porta aberta.

Elas notaram a falta da fiação e foram fechar o portão com medo de novos furtos. Mas assim que retornaram, flagraram dois suspeitos dentro do estabelecimento. Os homens empurraram as funcionárias e um deles ameaçou bater-lhes com um martelo. Depois, eles correram para um carro Fiat Palio branco que estava nas proximidades e fugiram sentido avenida Europa.

As funcionárias ainda deram falta de duas máquinas de costura industrial e de um compressor de ar. Chamaram a polícia e repassaram as placas do veículo dos bandidos. A equipe identificou o endereço do proprietário há poucos metros do local do crime e abordou um suspeito de 35 anos na casa.

O homem foi solicito e informações controversas sobre o caso. Mas logo as vítimas o reconheceram como o homem que as ameaçou. A polícia apresentou o caso no plantão policial e o ladrão ficou preso em flagrante pelo roubo.