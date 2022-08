A juíza Roberta Virgínia dos Santos determinou pela soltura de Clóvis e Wallison, presos suspeitos de um roubo no condomínio Terras do Imperador, em Americana, no último dia 30. A dupla estava presa desde o dia 9 na cadeia de Sumaré.

Nesta terça-feira, a DIG havia solicitado a soltura após novas diligências darem conta de que pai e filho não participaram do crime no condomínio. O alvará de soltura foi cumprido nesta quarta, por volta das 14h.

A revogação da prisão acontece após o outro filho de Clóvis, Willian Lázaro, fazer um relato nas redes sociais informando o paradeiro do pai e do irmão no momento do crime, indicando a inocência dos dois e também realizar uma carreata pedindo a liberdade dos familiares.

Willian afirmou que o pai estava em consulta médica e o irmão em um trabalho de frete para a cidade de Itapevi. Foi necessária a intervenção de um advogado de defesa para a revogação das prisões.