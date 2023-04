Vídeo. Roubo de moto à luz do dia em Sumaré

Um motorista de aplicativo, de 23 anos, sofreu um sequestro relâmpago na noite desta quinta-feira (6), no bairro Matão, em Sumaré. Três criminosos renderam o homem por cerca de duas horas, enquanto tentavam realizar compras com os cartões da vítima.

Após o sequestro, os bandidos deixaram o motorista no porta-malas do veículo e fugiram com três celulares, os cartões e R$ 400 em dinheiro.