Ladrões roubaram, depenaram e abandonaram um Fiat Uno este domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe de Apoio Tático da Guarda Municipal fazia patrulhamento preventivo no bairro Vista Alegre e deparou-se com o veículo da cor cinza, ostentando emplacamento BNT 8950 e devidamente estacionado na rua do Amor por volta 21h30.

A averiguação no veículo constatou que a bateria, o estepe e a roda dianteira direita tinham sido subtraídos. Também era de conhecimento da equipe que um veículo nas características havia sido furtado em data anterior pelo bairro São Francisco, sendo assim foi realizada pesquisa via Cicomm e constou veículo produto de FURTO na rua Carijós na data 13/08.

Diante dos fatos veículo conduzido pelo serviço de guincho até o plantão policial,onde foi apreendido e conduzido para o pátio municipal para posteriormente ser restituído para o proprietario.