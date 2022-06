Durante patrulhamento da Polícia Militar pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste, um veículo ocupado por dois indivíduos foi abordado por atitude suspeita.

A dupla foi submetida à busca pessoal, porém, nada de ilícito foi localizado. Realizada então a busca no veículo, foi localizado no porta-malas um cabeçote de um outro veículo. Indagado pela equipe, o indiciado declarou ter recebido uma informação que havia um veículo parcialmente carbonizado em um canavial próximo ao aterro sanitário, onde então foi ao local e, com a ajuda do comparsa – que era menor de idade -, retirou o cabeçote, motor, câmbio e parte da suspensão e teria vendido as peças como sucatas, ficando apenas com o cabeçote.

O indivíduo informou ainda a localização do veículo e levou a equipe até a empresa de sucatas onde vendeu as peças. No local, os agentes fizeram o contato a funcionária da empresa, a qual entregou as peças. Em consulta no sistema, o motor foi identificado como sendo de um veículo TOYOTA/COROLLA, produto de roubo no último dia 26/05/2022.

Diante dos fatos, a equipe conduziu ambos ao plantão policial, onde o delegado elaborou o BOPC, sendo o indivíduo recolhido à cadeia pública de Santa Bárbara e o menor liberado para sua genitora. O veículo GM Omega foi apreendido mediante auto de exibição e apreensão.