Três homens assaltaram um estabelecimento comercial em Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste sábado (30) e ainda fugiram como o carro de uma funcionária. Os ladrões levaram mercadorias, dinheiro na loja que fica na Rua Tupis, no Distrito Industrial IIe o veículo pertencente a M.C.P., 33.

Por volta do meio-dia, a funcionária estava no trabalho quanto apareceu um homem armado e anunciou o roubo. Ele vestia bermuda e blusa de frio e tem tatuagens no pescoço com a inscrição “fé”. O homem conduziu a vítima e outra colega de trabalho até o provador, onde permaneceram durante a ação. Logo entraram dois comparsas, um magro, branco, usando máscara, e outro que a vítima não soube informar as características, e levaram diversas peças de roupas, objetos da loja e colocaram no carro de M.C.P., um Chevrolet Ônix, cor branca, ano 2013, placas de Nova Odessa. No veículo havia a bolsa da funcionária com documentos do esposo e filho.

Depois que os ladrões foram embora, as funcionárias acionaram a Polícia Militar. O carro foi localizado mais tarde por um pescador. Foi abandonado em uma área rural próxima à Estrada de Cillo, sem as rodas.

