Ladrões roubaram uma casa, fugiram com o carro da família mas deixarem o veículo para trás durante a fuga na noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O carro foi localizado pela equipe da Guarda Municipal Sub Inspetor Campos, GMs Villalon e Andrade, já por volta das 22h20 no bairro São Joaquim.

Os GMs relataram que a equipe fazia patrulhamento na rua 02 do bairro e foi avistado GM Prisma QG 0449 estacionado em local ermo. Foi feita uma vistoria no veículo que se encontrava com as chaves de ignição em seu interior bem como um controle de portão eletrônico.

Foi solicitada ao CICOMM GCM a realização da pesquisa e eles foram informados por uma viatura de Força Tática que passava pelo local que- na rua Francisco Matedi, acabara de ocorrer um roubo a residência onde três homens armados subtraíram diversos pertences da residência bem como dinheiro e fugiram com o carro da vitima, veículo conduzido ao plantão policial onde após registro da ocorrência foi restituído a vítima.