Roubaram carga de energético de R$240 mil, mas caíram pra PM

Equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo de carga, no bairro Werner Plass, em Americana, no início da madrugada deste sábado.

No local, a equipe fez contato com o monitoramento, que informou sobre a carga roubada e que minutos antes havia saído do local uma Van, com placas de Rio Claro, na cor verde.

Ao averiguar o galpão, foi possível verificar que o portão social estava entreaberto e dentro prédio comercial foram localizadas 02 (duas) carretas carregadas com energético da marca Monster, total de 23.040 latas avaliado em R$ 239.000,0, além de um bloqueador de sinal.

Do lado de fora, enquanto a equipe colhia mais informações com o monitoramento, foi possível avistar um veículo com as características passadas cortando volta do local. De pronto, a equipe embarcou na viatura em busca da abordagem, sendo iniciado um breve acompanhamento.

A equipe abordou o veículo na Bandeirantes S/N sentido centro. Em busca pessoal nos indivíduos, nada de ilícito foi constatado. Já na busca veicular, foram localizados 02 (dois) fardos de energético, totalizando 24 latas da mesma marca da carga roubada.

Em entrevista, declararam a participação no roubo de carga. Um deles informou que, ao se deparar com a viatura, dispensou 01(um) celular, o qual em busca posterior, não foi possível sua localização. Apresentados na CPJ, permaneceram à disposição da justiça.

