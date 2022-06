Uma tentativa de furto de cabos elétricos na manhã desta quarta-feira (29/06) danificou os equipamentos da ECA (Estação de Captação Palmital), situada na região oeste de Nova Odessa e operada pela Coden Ambiental. Em função dos danos, o funcionamento da Estação foi interrompido, e equipes da concessionária trabalham desde então para colocá-la novamente em uso. O abastecimento na cidade não foi prejudicado.

“A princípio, estamos tratando como tentativa de furto. Nosso operador informou imediatamente a GCM (Guarda Civil Municipal). Vamos ficar ao menos um dia sem captar água de lá, mas não vai faltar água, pois captaremos de outros pontos, o que equilibra o sistema. Já fizemos as manobras necessárias para isso. Além dos prejuízos financeiros, ainda tem essa situação (a suspensão da captação neste ponto)”, informou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho. A cidade capta água bruta para tratamento em três pontos atualmente.

Segundo o diretor, os suspeitos conseguiram danificar o portão e as portas do prédio da ECA Palmital, mas aparentemente não conseguiram levar os cabos ou equipamentos. “Acabou que não conseguiram levar nada, mas desenterraram e cortaram todos os cabos de energia e amarraram com um cabo de aço para poder furtá-los. A nossa equipe passou pelo local e acionou a Guarda, pouco depois voltamos à ECA e eles já tinham ido embora”, concluiu Rean.

A Coden obteve em maio a outorga definitiva para a captação de água na bacia do Córrego Palmital, concedida pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). A autorização é válida por um período inicial de 120 meses (10 anos), para uma vazão de aproximadamente 2,28 milhões de litros por dia – reforçando a segurança hídrica da cidade.

O Córrego Palmital forma, junto com o Córrego Recanto e o Córrego Lopes, o conjunto de mananciais utilizados pelo sistema de captação da água bruta da cidade. Desde outubro do ano passado, quando foi concluído o prolongamento de 2,8 mil metros da adutora que percorre a Rodovia Rodolfo Kivitz, a água captada no Córrego Palmital deixou de seguir para a represa Recanto 2 e passou a ser recebida diretamente pela ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, evitando perdas por evaporação.

Já a água dos demais córregos chega para tratamento a partir das captações feitas nas represas do sistema Recanto e do sistema Lopes. Juntas, essas fontes de captação garantem ao município uma vazão de 210 litros de água bruta por segundo.

Atualmente, para atender uma população estimada em 61 mil habitantes, a Coden conta com um sistema de captação formado por cinco represas – Recanto 1, 2 e 3 e Lopes 1 e 2 –, de onde são retirados até 19 milhões de litros de água por dia.

Também dispõe de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada e, diariamente, trata em média 16 milhões de litros, que são distribuídos a 25 mil residências e estabelecimentos por uma rede de mais de 282 Km. Já a sua rede de esgoto tem mais de 279 Km de extensão e seu serviço de coleta de lixo recolhe cerca de 1,3 mil toneladas de resíduos por mês.