Um ladrão chegou de surpresa e assaltou uma padaria este final de semana em Americana. O ataque aconteceu na tarde de sexta-feira (11), no bairro Cordenonsi. Duas mulheres estavam no local quando um suspeito armado entrou e anunciou o roubo. O bandido exigiu bolsas e celulares das vítimas. Elas se negaram a entregar, mas ele conseguiu fugir com aproximadamente R$ 400 e alguns produtos.

Após o crime o bandido fugiu e não foi encontrado. As vítimas foram orientadas a calcular o prejuízo e pegar câmeras de segurança e apresentar na Polícia Civil.

Imagem ilustrativa

Após PolicialPadrao.com.br