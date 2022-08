A sua pele costuma mudar durante os dias mais frios? Segundo a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Cruzeiro do Sul Virtual, Pamela Barbosa Arantes, essas mudanças são comuns, pois em temperaturas mais amenas a pele tende a ficar mais ressacada e irritada, acarretando um desiquilíbrio e possíveis disfunções para acne e manchas, além de enaltecer as rugas já existentes.

“Uma alteração muito comum é a vermelhidão. Como no frio normalmente tomamos banhos mais quentes e costumamos nos hidratar menos, seja por ingerirmos menos água ou por usarmos menos creme, isso provoca um desequilíbrio na quantidade natural de óleo e água que temos na pele. Resultando assim, em perda da barreira natural de proteção que temos na camada mais superficial da pele, a camada córnea. Diante disso, perdemos mais água que deveríamos e a pele fica irritada, sensível e vermelha”.

Além disso, o protetor solar é indispensável nos dias mais frios, isso porque a radiação solar está presente todos os dias, inclusive nos nublados, chuvosos e frios. “Como a pele fica mais irritada e desidrata, a chance de termos uma mancha ocasionada pela radiação é muito mais grave. Devemos lembrar também que não é só a radiação ultravioleta (RUV) que pode provocar danos a pele”, salienta a profissional.

O que muitas pessoas têm dúvida é se temos que passar primeiro o hidratante ou o protetor solar. Pamela ressalta que primeiro devemos hidratar, segundo passamos o protetor e por último a maquiagem. Já para o fim do dia, o importante é passar o demaquilante, higienizar, hidratar ou nutrir.

A especialista também alerta sobre o uso de retinóides ou ácido retinóico, indicados para amenizar envelhecimento facial e acnes. “Retinóides devem ser usados com cautela, pois provoca ainda mais irritabilidade e descamação da pele. Importante sempre seguir a recomendação de um especialista para indicar o melhor cosmético para o tipo de pele e estado cutâneo”.

Por fim, a docente aponta sobre a importância de cuidarmos da pele de dentro para fora. “A alimentação interfere muito na saúde da pele, pois todos os nutrientes da alimentação, bem como a ingestão de água, podem causar um desiquilíbrio, provocando alterações, como desidratação, oleosidade, acne, agravamento de rugas e manchas. Outro hábito que pode prejudicar a saúde é o uso do anticoncepcional, tabagismo, consumo de álcool e exposição excessiva ao sol”, finaliza.