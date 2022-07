Para gerar mais segurança e conforto para a população, as equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa, com o apoio da empresa municipal de Saneamento, a Coden Ambiental, continuam a realizar os serviços periódicos de zeladoria na cidade. Entre eles, está a construção de uma calçada na “Rotatória do IZ” e um toldo de cobertura na entrada lateral do Ambulatório de Especialidades. Recentemente, foi feita pela Coden uma nova calçada para pedestres na “rotatória do IZ”, na Avenida Carlos Botelho (que teve sua sinalização remodelada e ganhou um semáforo), para facilitar a locomoção dos pedestres pelo local, já que existe um grande fluxo de carros neste ponto, uma das “entradas” da cidade.

Além disso, foi instalado pela Prefeitura um toldo (uma cobertura) na entrada lateral do Ambulatório de Especialidades da Rede Municipal de Saúde, que fica ao lado do Hospital e Maternidade Municipal, no Bosque dos Cedros. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou pessoalmente a instalação do toldo, parte da reforma do piso térreo e do telhado do prédio do Ambulatório. Outro trabalho de zeladoria e manutenção realizado recentemente pelas equipes municipais foi o término da limpeza de uma área verde do Jardim Marajoara, com a poda da grama alta e a retirada de entulho e lixo do local.

Por fim, foram realizados trabalhos de roçagem, zeladoria e limpeza no Jardim São Manoel e na área municipal da Avenida João Pessoa, no Bosque dos Cedros, que vai sediar a futura unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa, cujo convênio já foi assinado pelo prefeito, que aguarda apenas a liberação de recursos para dar início às obras.