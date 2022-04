O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa conta com uma nova presidente voluntária. A pedagoga e pós-graduada em Gestão Comercial Rose Miranda assumiu o cargo, conforme anúncio feito na manhã desta quarta (27/04) pelo prefeito Leitinho Schooder e o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho – que é irmão da nova presidente voluntária do Fundo.

De acordo com o chefe do Executivo, a escolha foi “em função do excelente papel que ela exerce há muito tempo na área social do Município”, inclusive na programação do “Natal – Celebre a Esperança” do ano passado.

“Essa função não é remunerada, mas tem de ser feita de coração. Muitos já conhecem a minha amiga Rose Miranda, que fez um belíssimo trabalho com os enfeites de Natal e tem nos ajudado bastante no Social. Hoje, baixamos um decreto nomeando a Rose presidente do Fundo Social do Município, órgão que cuida da Melhor Idade e das campanhas beneficentes”, lembrou Leitinho.

“Sabemos da competência, da simpatia e do amor dela por Nova Odessa e pelo nosso povo. A Rose vai desempenhar o papel com muito carinho, porque é irmã do meu vice-prefeito, Mineirinho, meu braço direito e que me ajuda bastante. Sei que a população vai ganhar e muito pela forte atuação dela nas causas sociais”, completou o prefeito novaodessense.

“Sei do carinho que a Rose tem com as pessoas, com as causas sociais, com a cidade de Nova Odessa. Ela é muito capacitada, se encaixa perfeitamente neste papel e temos certeza de que ela vai desenvolver um excelente trabalho junto ao social do Município. Mais que isso, vai ampliar o que ela já vinha fazendo, que é ajudar a quem mais precisa”, comentou Mineirinho.

Rose Miranda vem da iniciativa privada. Iniciou sua carreira como bancária, na agência do Itaú do município. Também trabalhou por 20 anos em empresa multinacional. A mineira de Boa Esperança reside em Nova Odessa há aproximadamente 40 anos e sempre atuou como voluntária em projetos sociais. E esse trabalho filantrópico vem de família.

“A filantropia já faz parte do nosso mundo há muito tempo. Juntamente com meu saudoso irmão, o ex-vereador Antonio Rezende, e o caçula, o vice-prefeito Alessandro Miranda, fazíamos isso de forma discreta. Com o convite do prefeito Leitinho, entendi que chegou a hora de fazer ainda mais por Nova Odessa, cidade que eu amo e que abraçou a minha família há quatro décadas”, comentou.

NATAL 2021

Quem não se recorda do “Natal Celebre a Esperança” 2021 de Nova Odessa? A decoração da Praça Central José Gazzetta foi coordenada pela voluntária Rose Miranda. Foram vários dias de trabalho, desde o início da reforma das peças à base de garrafas pet, num barracão localizado no Jardim São Jorge, até a montagem final da estrutura, que encantou a população.

De um simples “suporte” voluntário, Rose acabou se tornando uma peça importante na equipe formada por servidores da Prefeitura, funcionários da Coden e outros voluntários.

“Cheguei para colaborar e fiquei. O resultado foi surpreendente, porque formamos um bom time. Não somente pelo trabalho, mas pela ‘causa’, pois todos queriam se doar para que essa luz do Natal brilhasse ainda mais. Enfim, muitos podem achar que doei meu tempo, meus serviços, mas foi absolutamente ao contrário, pois recebi o que há de melhor – amizades, companheirismo, respeito da equipe e mais que isso, ver a alegria das crianças no primeiro dia na Praça foi gratificante”, explicou Rose na época.