Quem está com saudades de ver a Avenida Brasil tomada por um mar rosa de conscientização? Pode colocar na agenda: dia 23 de outubro, com concentração a partir das 8h, teremos mais uma edição da Caminhada Por Amor à Vida. A atividade foi confirmada pelo Rosa do Bem como parte das ações da 12ª campanha de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A saída para a caminhada será às 9h, novamente do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na avenida, que fica na região central de Americana. Para ter uma camiseta no dia do evento é preciso trocar o vale por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), a partir da próxima semana, nos seguintes locais:

• Farmácias USI Para Todos – da Avenida Brasil, 190 e da Avenida Paulista, 239.

• House Jeans – Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa

• Ameripan – Rua Josias Silveira de Camargo, 25

• Fótica (Loja 1 – Praça Comendador Miller, 24 ,Loja 2 – Av. Cecilia Meireles, 326 – Zanaga; Loja 3 – Av. Dr. Antonio Lobo, 341; Loja 4 – Av. Maranhão 1065 – Praia Azul; Loja 5 – Av. Cillos – 2200

• Fundo Social de Solidariedade de Americana – Rua das Poncianas, 930B

Com o vale em mãos, a pessoa pode retirar a camiseta no dia 23, a partir das 8h, antes da saída da caminhada, em estrutura que será montada dentro do CCL, como nos anos anteriores.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, o objetivo da caminhada e das outras ações realizadas é impactar a sociedade sobre a importância da prevenção e da atitude. “Costumo sempre falar que, quando uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, não existe dia e nem hora, ela precisa tomar uma atitude por amor à vida. É isso que buscamos provocar com a nossa campanha todos os anos, causar um impacto, um alerta, que façam as pessoas pensarem e agirem, além de emanarmos juntos amor e paz pela vida”, explicou.

A programação da 12ª edição da campanha já começou com a realização, desde 15 de setembro, de 500 mamografias e 550 exames de Papanicolau na Carreta do Hospital de Amor, que está no Jardim Alvorada, sede do Rosa do Bem. As vagas já foram preenchidas por meio de inscrições prévias e o atendimento das mulheres segue por agendamento até 29 de setembro.