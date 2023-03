Ronaldo avalia Cruzeiro e destaca objetivos da temporada 23

Principal acionista do Cruzeiro, Ronaldo Nazário conversou

com exclusividade para a Betfair sobre o trabalho que vem fazendo como gestor responsável do clube mineiro. Ronaldo falou sobre a parceria com a empresa, que estampa o patrocínio máster da equipe alviceleste.

De acordo com o gestor da SAF, responsável por 90% das ações do Cruzeiro, o Cruzeiro conquistou o título da Série B do Brasileirão no ano passado e vive um período de retomada à elite do futebol nacional após três anos disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

“Será uma etapa muito desafiadora, eu espero conquistar nossos objetivos neste ano e talvez superar nossas expectativas. Nós fizemos um grande trabalho de mercado para montar a equipe para este ano e estou bem contente com o que conseguimos. O objetivo é ir para cima, conquistar espaço na Série A e superar as nossas metas internas estipuladas”, afirmou Ronaldo à Betfair.

Ronaldo, que também é embaixador da Betfair, comentou sobre o acordo de patrocínio máster assinado pela casa de apostas com o Cruzeiro para as próximas duas temporadas. “Eu adoro trabalhar com a Betfair, além de ser líder global na sua categoria, eu sinto muito a vontade de trabalhar com todos do grupo, pois é uma marca que agrega muito para mim e para o Cruzeiro. Sinto um orgulho enorme dessa parceria”, analisou Ronaldo sobre a parceria que, além de estar no espaço mais nobre da camisa Alviceleste masculina, também marca presença na parte superior traseira do uniforme feminino, além de ativos digitais e entregas inovadoras.

Na apresentação da marca como patrocinadora do Cruzeiro, Ronaldo descreveu a parceria com a Betfair como uma marca da nova fase do clube:

“Nossos planos pro Cruzeiro são ambiciosos e a chegada da Betfair é, sem dúvida, um marco dessa nova fase. O trabalho de gestão eficiente, responsável e sustentável que propusemos ao entrar no clube no ano passado ganha ainda mais credibilidade com essa novidade. Ter o apoio de uma empresa multinacional e de capital aberto neste momento é um voto de confiança relevante e merecido no nosso time. Estou muito orgulhoso e tenho certeza que a torcida também.”

O gestor da SAF conclui a entrevista exclusiva argumentando que a parceria com a empresa inglesa é um passo importante no caminho de destaque do Cruzeiro ao cenário nacional. “Acho muito importante perceber esse interesse de uma grande companhia global, investir no futebol brasileiro, investir no Cruzeiro, onde a gente quer mudar essa cultura do futebol brasileiro, portanto, se associar a uma grande companhia como a Betfair é motivo de muito orgulho.”

A Betfair foi anunciada no Cruzeiro no dia 28 de janeiro de 2023, em meio às comemorações dos 102 anos do clube. O contrato de patrocínio garante exposição da marca em todas as mídias digitais da Raposa, uniformes de treino, backdrops, prisma do estádio quando mandante e logo no ônibus oficial do clube.

Museu do Futebol lança hashtag no Dia Internacional da Mulher

Ação no Twitter reuniu relatos de jornalistas, atletas, influenciadores e torcedoras sobre vitórias das mulheres no mundo dos esportes

Para marcar o Dia Internacional da Mulher em 2023, o Museu do Futebol, instituição do Governo do Estado de São Paulo, lançou, nesta quarta-feira (8), a campanha #OJogoVirou no Twitter, com o objetivo de ressaltar as conquistas e vitórias – históricas e recentes – das mulheres no meio esportivo. Jornalistas, atletas, influenciadoras e torcedoras participaram da ação e compartilharam seus testemunhos de como as mulheres estão conquistando seu espaço no universo futebolístico, relatando as vitórias nessa luta por mais direitos. A campanha começou pelo próprio perfil do Museu do Futebol, que publicou: “Como forma de punição, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR) determinou que apenas mulheres e crianças assistissem o jogo Coritiba X Aruko. #OJogoVirou e o estádio acabou recebendo 9 mil torcedoras e crianças fervorosas na arquibancada”.