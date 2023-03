Ronaldinho Gaúcho grava vídeo para Jogo dos Famosos em Americana

O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho gravou um vídeo confirmando que estará em Americana para o “Jogo dos Famosos”.

O evento, que ocorrerá no próximo dia 23 de abril, foi intermediado pelo vereador Juninho Dias (MDB) junto com a Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Esportes.

SAIBA MAIS: Ronaldinho Gaúcho em Americana no ‘Jogo dos Famosos’ em abril

O jogo vai acontecer no Estádio Décio Vitta. Parte do valor arrecadado será doado no Fundo Municipal do Esporte e os alimentos serão doados ao Fundo Municipal de Solidariedade e entidades do município.

VALORES UNISSEX:

Arquibancada

Meia R$40

Inteira R$80

Cadeira

Meia R$60

Inteira

R$120

Os ingressos podem ser comprados aqui.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento