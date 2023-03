Ronaldinho Gaúcho em Americana no Jogo dos Famosos em abril

Ronaldinho Gaúcho estará em Americana no evento de futebol “Jogos dos Famosos”, que receberá vários jogadores famosos junto com a presença confirmada do “bruxo”.

O evento que ocorrerá no próximo dia 23 de abril, foi intermediado pelo vereador Juninho Dias junto com a Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Esportes. O vereador informou, em suas redes sociais, que está acertando os detalhes finais com o prefeito Chico Sardelii, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de esportes, Márcio Leal, e o organizador do evento, Márcio.

O jogo deve acontecer no Estádio Décio Vitta com ingressos de valor acessível. Parte do valor arrecadado será doado no Fundo Municipal do Esporte e os alimentos serão doados ao Fundo Municipal de Solidariedade e entidades do município.

