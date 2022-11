O Kooapp caiu no agrado dos brasileiros. A rede social tem sido uma das escolhas também para muitas celebridades do Brasil e recentemente, o jogador de futebol Ronaldinho (Ronaldo de Assis Moreira), juntou-se a outros usuários de peso na rede como Claudia Leitte, o ator Babu Santana, a autora Rosana Hermann e o portal de notícias Choquei. Felipe Neto se tornou a celebridade mais seguida, ultrapassando 650 mil seguidores em apenas 5 dias após ingressar na plataforma.

O app foi lançado no Brasil em 18 de novembro e desde então tem aprimorado suas ferramentas para atender os usuários. Ele introduziu o português como idioma e desde então, 500 personalidades do Brasil ingressaram na segunda maior plataforma de microblogging do mundo.

Para Aprameya Radhakrishna, Co-Fundador e CEO, agora é o momento oportuno para ter Ronaldinho na plataforma, já que estamos em época de copa do mundo. “Nossa missão é unir o mundo, apesar das barreiras linguísticas, assim como num mundial de futebol. Os seguidores de Ronaldinho espalhados pelo mundo agora poderão interagir com ele no idioma de sua escolha – usando nossos recursos exclusivos. Koo como uma plataforma que permite que personalidades se comuniquem com seus seguidores em sua língua materna usando nossos recursos exclusivos, incluindo Multi Lingual Kooing”, comenta.

Desde o seu lançamento no Brasil, Koo registrou mais de 20 milhões de curtidas, 40 milhões de seguidores, 4 milhões de Koos, 3 milhões de votos em enquetes e mais de 2 milhões de comentários. O Koo está disponível em 11 idiomas, incluindo português, e tem usuários em todo o mundo. Desde o lançamento, o app concedeu mais de 8.000 verificações de conta (símbolo amarelo) e milhares de tiques verdes de autoverificação, aumentando assim a transparência e credibilidade na plataforma.

E não para por aí. A plataforma continua trabalhando para adicionar mais novos idiomas, permitindo mais liberdade digital em muitos outros países em um futuro próximo. Para Mayank Bidawatka, Co-Fundador do Koo, é importante que celebridades como Ronaldinho estejam usando o app para se comunicar com os fãs. “É emocionante ver uma das maiores lendas do futebol se juntar a Koo sabendo da paixão que os brasileiros têm por esse esporte. O calor e o amor com que o Brasil nos recebeu é gratificante. Centenas de celebridades e milhões de usuários se juntaram a nós em poucas horas após o lançamento. Conectar pessoas em sua língua nativa é uma coisa muito poderosa e estamos entusiasmados em seguir em frente para cumprir nossa missão de unir o mundo, apesar de todas as barreiras linguísticas.”

Sobre Koo App

O aplicativo Koo foi lançado em março de 2020 e se tornou a segunda maior plataforma de microblogging multilíngue disponível para o mundo. Um inovador de microblogging baseado em linguagem, Koo democratiza as vozes das pessoas, capacitando-as a compartilhar seus pensamentos e se expressar livremente em um idioma de sua escolha por meio de suas experiências de linguagem imersivas. Tem mais de 50 milhões de downloads e é ativamente aproveitado por mais de 8.000 personalidades eminentes da política, esportes, mídia, entretenimento, espiritualidade e arte e cultura para se conectar com seus seguidores em vários idiomas. Koo é usado em vários países em seu aplicativo e plataforma web. Saiba mais em www.kooapp.com