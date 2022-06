Há certos romances que, pela sinopse, a leitora sente já conhecer a história e sabe como vai terminar. Esta é a sensação quando se devora uma história de amor repleta de clichê, mistério, poder e sedução. É assim também com Benjamin, primeiro de seis volumes da série erótica Família Valentini, da escritora best-seller Mari Sales.

Uma trama cheia de segredos que conta a história de paixão do milionário Benjamin e a jovem Rayanne. Ray, como gosta de ser chamada, é uma jornalista desempregada que ama os livros e é contratada para arrumar a biblioteca de uma mansão abandonada. Em meio as estantes cheias, ela também precisa encontrar informações secretas desta família que tem um passado repleto de enigmas.

É neste momento que a vida da jovem cruza com a de Benjamin, dono da casa e filho mais velho de três irmãos, que volta à cidade natal para unir a família afastada depois de uma tragédia. Eles se apaixonam e tentam viver um amor enquanto o passado assombra o casal.

Nunca tinha feito algo tão íntimo na vida, não imaginaria que minha primeira vez seria dentro de uma biblioteca, em cima da mesa. Tudo bem que eu imaginava um quarto cheio de pétalas, velas aromáticas e tudo mais, mas… dessa forma, para mim, estava muito bem. (Benjamin, p. 73)

Leitura rápida – são apenas 140 páginas –, Benjamin é ideal para ser lido em uma tarde. Com 16 milhões páginas lidas na Amazon, a série tem outros cinco volumes, interligados pelos mistérios da família e titulados com o nome dos irmãos: Carlos Eduardo, Athur, Antonio, Vinícius e Rodrigo. As seis edições foram publicadas pelo Grupo Editorial Portal, uma das mais tradicionais casas de romances hots do país.

Ficha Técnica

Título: Benjamin – Família Valentini

Autora: Mari Sales

ISBN: 978-65-89208-58-7

Editora: Grupo Editorial Portal

Formato: 14×21

Páginas: 140

Preço: R$ 27,55 (físico) R$ 5,99 (eBook)

Link de venda: Grupo Edirial Portal (livro físico) e Amazon (e-book)

Sobre a autora: Mari Sales tem 163 milhões de páginas lidas na Amazon, 180 mil e-books baixados e 17 livros físicos publicados em apenas seis anos de carreira. A autora da Série Família Valentini nem sempre trabalhou como escritora. Filha, esposa e mãe de dois, é formada em Ciência da Computação, com dez anos de experiência na área de TI, tempo que a partir de 2015 começou a dividir com a criação da filha e a escrita.

Redes Sociais: @autoramarisales