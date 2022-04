Quem teria pensado que um simples erro dentro de uma experiência científica resultaria em um clássico de cassino que resistiu ao teste do tempo e só cresceu com popularidade em todo o mundo? É claro que estamos nos referindo ao clássico do cassino, a Roleta.

Inventada acidentalmente no início dos anos 1700 pelo matemático, físico e inventor Blaise Pascal, ao tentar criar uma máquina de movimento perpétuo, a roda da Roleta se tornou desde então um jogo de cassino icônico.

Com a popularidade crescendo cada vez mais, quisemos refrescá-lo com as regras do jogo, bem como mostrar jogos online que poderiam lhe oferecer a chance de girar a roda por menos.

Se você estiver pronto para dar uma volta, continue lendo.

Rou europeu lette

A primeira coisa que você deve saber sobre a Roleta é que existem dois tipos de jogo – europeu e americano. A principal diferença é que a roda européia tem um bolso zero, enquanto que a roda americana tem dois; um zero simples e um duplo bolso zero. Neste artigo, estaremos nos concentrando na roda européia.

A roleta é um jogo de sorte que consiste em uma roda com números encaçapados, uma mesa de apostas coincidentes, fichas, uma pequena bola branca e um dealer. A ordem dos números na roda da Roleta Européia é a seguinte;

26, 3, 35, 12, 28, 7, 29, 18, 22, 9, 31, 14, 20, 1, 33, 16, 24, 5, 10, 23, 8, 30, 11, 36, 13, 27, 6, 34, 17, 25, 2, 21, 4, 19, 15, e 32.

Para participar de um jogo de Roleta, você deve primeiro converter seu dinheiro em fichas. Estas fichas atuarão como seu valor de aposta. Uma vez que o dealer da mesa anunciar a janela de apostas aberta, os jogadores poderão colocar fichas em suas previsões dentro da mesa de apostas. Quando a janela de tempo estiver fechada, o negociante anunciará isto e o jogo começará. O croupier então girará a roda da roleta e entrará em jogo com a bola branca. É somente quando a roda parar que o número e a cor do vencedor serão anunciados. Se você ou qualquer outro jogador tiver adivinhado corretamente, as fichas vencedoras serão concedidas a esse vencedor, com base no tipo de aposta que ele fez. Se você não adivinhar corretamente, as fichas perdedoras serão coletadas pelo revendedor. Uma vez que isto tenha ocorrido, o revendedor anunciará então a reabertura da janela de apostas e um novo jogo começará.

Com isto em mente, queremos mostrar alguns dos muitos jogos que estão disponíveis para todos os que jogam online na Betfair, não importando o limite da banca do jogador. Aqui estão alguns jogos que podem ser jogados por menos do que você imagina:

Roleta 20p

Com a pista no título, este jogo permite aos jogadores pegar um jogo de Roleta a partir de apenas 0,20 moedas. Claro que, com uma aposta baixa, os prêmios não serão tão luxuosos quanto aqueles que colocam uma aposta muito mais valiosa, mas então eles acabam arriscando perder mais se as probabilidades não estiverem a seu favor

Os jogadores podem participar de um jogo de Roleta 20p de qualquer dispositivo que escolherem, desde que tenham uma conexão de internet forte e confiável.

Roleta Penny

Se você pensou que girar a roda por 0,20 moedas era uma barganha, bem-vindo à Penny Roulette onde os jogadores – você adivinhou – podem jogar a partir de apenas 0,01 moedas! Como na Roleta 20p, ao colocar uma ficha de baixo valor na mesa da Roleta, seu prêmio será de menor valor do que aqueles que fazem apostas maiores, no entanto, ter a chance de jogar de tão pouco quanto 0,01 moedas abre o jogo para todos.