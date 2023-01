Roger Willians deve deixar o PSDB; Vanderlei assume

O ex-vice-prefeito Roger Willians devem deixar o comando da legenda este ano e seguir com projeto na capital paulista. O partido deve ser comandado a partir deste ano pelo ex-deputado Vanderlei Macris e pelo vereador Lucas Leoncine.

Roger deve cuidar de uma subprefeitura na capital paulista. Assim, se afastaria da política local e focaria em trabalhar na reeleição do prefeito paulistano.

COM CHICO– O PSDB se aproximou bastante do governo Chico Sardelli (PV) nos últimos meses e tem encaixado assessores no governo verde após a derrota de Vanderlei e o “fim” do ciclo político de Cauê Macris.

